Пушков прокомментировал унизительное фото Дуды и Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение об увольнении сотрудника телеканала Belsat, опубликовавшего фотографию президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа.

Пушков написал в Twitter, что сотрудника телеканала уволили за «унизительное» фото главы Польши с Дональдом Трампом. «Трампа за унижение своего президента Польша уволить не может, а потому отыгрались на стрелочнике. Но унижение не перестает от этого быть унижением», – отметил он.

Напомним, фото Трампа и Дуды сочли «унижением» президента Польши. После этого телеканал Belsat уволил менеджера по продвижению контента в соцсетях Ивана Шило, опубликовавшего фото глав государств.