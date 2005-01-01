Сотрудник польского телеканала уволен за фото Дуды с Трампом

Телеканал Belsat уволил менеджера по продвижению контента в соцсетях Ивана Шило после того, как Шило опубликовал на своей странице в Facebook фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа.

Фото сопровождалось подписью: «Слева – президент Польши».

Белорус Шило работал на Belsat два года. Канал финансируется МИД Польши, пишет «Европейская правда».

По словам Шило, увольнение произошло «без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа». Он заявил, что «ситуация – дно». Шило подчеркнул, что «руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок – это тоже не дело».

Директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы в ответ выразила уверенность, что Шило «не знает, что такое работа в команде и лояльность». По ее словам, договор о военном сотрудничестве с США чрезвычайно важен для Польши, «это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников Belsat».

«Европейская правда» напоминает, что мать Ромашевской-Гузы является советником польского президента.

При этом Алексей Дикавицкий, замдиректора Belsat, в качестве причины увольнения Шило назвал «неподобающее поведение в отношении своих коллег и всей фирмы». По его словам, сотрудник уволен «не за шутку о польском президенте».

Беата Красицкая, которая также входит в руководство Belsat, обратилась к Шило с вопросом: «Ты вообще имеешь понимание, где ты работаешь, или не до конца?».