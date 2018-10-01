Эксперт оценил заявление Украины о размещении Россией ядерного оружия в Крыму

Военный эксперт Константин Сивков назвал «заявлением сумасшедшего» слова главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что Россия может держать в Крыму ядерное оружие. Сивков пояснил газете ВЗГЛЯД, почему в Крыму в принципе не может быть размещено ядерное оружие России.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков подчеркнул, что Климкин «несет ахинею», говоря о размещении ядерного орудия в Крыму.

«Ядерное оружие у границ не размещают по одной простой причине. Ядерное оружие размещается в глубине территории, чтобы не допустить его поражения силами противника в случае начала военного конфликта. Ядерное оружие является объектом первоочередного поражения», – пояснил Сивков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Павел Климкин заявил, что Крым «превратился в одну большую военную российскую базу». Он отметил также, что Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие.

«У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия», – сказал Климкин, сообщив о планах Киева подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по милитаризации «оккупированного» Крыма.

Подобные обвинения с Украины в адрес России звучали и прежде. В прошлом году спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что Россия якобы планирует разместить, «а по некоторым данным, уже разместила», «ядерные наступательные вооружения» в Крыму.

Подобные заявления звучали и со стороны НАТО: бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав говорил о якобы переброске средств доставки ЯО в Крым.

Вместе с тем в 2015 году российский МИД заявлял, что Крым входит в состав России, а потому Москва имеет право размещать на полуострове ядерное оружие.

Впрочем, о том, что у России нет необходимости размещать ядерное оружие на Крымском полуострове, заявлял полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев. «У нас достаточно оружия, чтобы достать противника там, где он находится», – говорил чиновник в интервью ТАСС.