Украина заподозрила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Крым «превратился в одну большую военную российскую базу», заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Глава МИД страны считает, что Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие.

«У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия», – сказал Климкин в эфире телеканала ATR. Его слова приводит «Интерфакс – Украина».

Климкин сообщил, что Киев планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по милитаризации «оккупированного» Крыма. По его словам, именно оттуда Россия осуществляет поставки военной техники в Сирию.

Подобные обвинения с Украины звучали и прежде. Так, в прошлом году спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО заявлял, что Россия якобы планирует разместить, «а по некоторым данным уже разместила», «ядерные наступательные вооружения» в Крыму. На это российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что у Москвы нет причин для размещения в Крыму ядерного оружия, и раскритиковал спикера Рады за попытки «демонизации» России.

Вместе с тем, в 2015 году российский МИД заявлял, что Крым входит в состав России, а потому Москва имеет право размещать на полуострове ядерное оружие.