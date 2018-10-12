В Сети посмеялись над планами США передать Украине старые фрегаты

Украинские пользователи соцсетей высмеяли сообщения о намерении Вашингтона передать Киеву старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

«Я думаю, что продадут Украине старые консервы как новые, или наши так сделают, что заплатили как за новые», – написал Юрий Шпитко, передает РИА «Новости».

«Здесь нет ничего замечательного, тем более великолепного. Кораблям 50 лет, и Пентагон не желает платить американцам за их утилизацию», – добавил Юрий Токарчук.

Павел Кашутин считает, что «лапшу навешали аборигенам».

«Вот уже и металлолом продают Украине, а там сжиженный газ на очереди», – заявил Игорь Иванов.

«Наши в раздумьях, а как откат получить?» – сыронизировал Василь Шепель.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон направил через военного атташе посольства США письмо в адрес минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи ВСУ и передаче Киеву фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.