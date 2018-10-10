Стало известно о желании США передать Украине устаревшие фрегаты

Вашингтон направил через военного атташе посольства США письмо в адрес минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи ВСУ и передачи Киеву военных кораблей, сообщают СМИ.

«В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы «Избыточное имущество» (Excess Defense Article)», – пишет «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источники.

В начале 2000-х годов США передали два фрегата типа Oliver Hazard Perry польским ВМС. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «русская угроза» довела Польшу до военно-морских амбиций.

ВМФ США последовательно выводит из состава своего флота фрегаты Oliver Hazard Perry, давно снятые с производства, чтобы заменить их литторальными боевыми кораблями LCS в качестве океанских эскортов.

Ранее в сентябре Украина заявила о строительстве военно-морской базы в Азовском море, чтобы «дать отпор агрессивным действиям России», что вызвало недоумение в США. Россия «в считанные минуты» может уничтожить украинскую базу в Азовском море, писали западные СМИ.