По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2018 года замедлились до 6,5% в годовом выражении.

По предварительным оценкам Госстата КНР по итогам первых трех кварталов 2018 года , ВВП Китая составил 65,09 трлн юаней, увеличившись на 6,7% в годовом выражении, передает ТАСС.

При этом, в первом квартале рост составил 6,8%, во втором – 6,7%, а в третьей четверти этого года – 6,5%, отмечается в документе.

По данным Национального Бюро статистики Китая, за последние десятилетия темпы роста ВВП Китая оказывались ниже только в 1990 году, когда они замедлились до 3,8% ВВП.

Таким образом, в третьем квартале 2018 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 27-летнего минимума.