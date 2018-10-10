Грузия выразила соболезнование Украине в связи с трагедией в Керчи

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в связи с трагедией в Керчи выразил соболезнование «народу Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Глубоко соболезную в связи с унесшим жизни взрывом на Украине, в частности в Политехническом колледже в Крыму. В этот час испытаний я выражаю твердую поддержку народу Украины, соболезную семьям погибших», – сказано в заявлении президента Грузии.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко назвал погибших в Крыму «украинскими гражданами». За это высказывание он подвергся критике со стороны украинских депутатов.

В четверг заседание Верховной рады Украины открылось минутой молчания в память о погибших в Керчи. Лидер «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на заседании предложил объявить траур на Украине из-за трагических событий в Керчи.