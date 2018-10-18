СК отчитался о ходе расследования трагедии в Керчи

Напавшему на керченский колледж студенту назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, подтвердили в Следственном комитете.

В рамках расследования уголовного дела по факту массового убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Керченском политехническом колледже следователи завершили первичный осмотр места происшествия, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, установлено точное число погибших – 20 человек. Все жертвы опознаны.

«Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», – сказала она.

Также следователи провели обыски в съемной квартире, где Росляков проживал с матерью, и в принадлежащих его родственникам жилых помещениях. «Изъяты предметы, имеющие значение для расследования», – уточнили в СК.

Директор колледжа допрошен. Продолжаются допросы преподавателей колледжа, очевидцев и некоторых потерпевших.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что школы и детские сады в Керчи взяты под вооруженную охрану. Он высказывал предположение, что открывший стрельбу в керченском колледже студент не мог подготовить нападение в одиночку.

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. К четвергу число жертв трагедии выросло до 20 человек.

Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт Рослякова с преподавателями. Также проверяются его связи с экстремистскими организациями.