Лавров напомнил Киеву о невозможности провести учения НАТО в Азовском море

Киев не сможет провести совместные с Североатлантическим альянсом учения в Азовском море без согласия России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», – уточнил министр, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что НАТО и без того ведет активную деятельность у российских границ: накапливает вооружение, модернизирует транспортную инфраструктуру в Европе для тяжелого вооружения США и проводит откровенно провокационные учения.

Авиационные учения «Чистое небо – 2018», в которых принимают участие восемь стран НАТО, проходят на Украине с 8 по 19 октября.