Клименко оценил проблему с доступностью в интернете инструкций по изготовлению СВУ

«Если там вина интернета, то это примерно как вина книг. То есть их надо либо сжигать, либо позаботиться о том, чтобы они не попадали в ненужные руки», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-советник президента по интернету Герман Клименко. Так он прокомментировал информацию о том, что керченский стрелок собрал взрывное устройство по инструкции из интернета.

Экс-советник президента России, руководитель экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты России Герман Клименко напомнил, что проблема с доступностью в интернете запрещенной информации существует давно.

«Это старая история на тему, если кто-то что-то захочет, то найдет. Мы это видели на примере, когда Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков вместе с Роскомнадзором убеждала «Википедию» убрать из открытого доступа рецепты изготовления наркотиков. Мы тогда глубоко погрузились в эту тему и речь шла о том, что информация при должной настойчивости всегда доступна», – сказал Клименко.

По его словам, при «должной озабоченности» можно всегда найти любую информацию. «Здесь должны работать спецслужбы, которые мониторят источники. А так – нужно ждать итогов расследования... Если там вина интернета, то это примерно как вина книг. То есть их надо либо сжигать, либо позаботиться о том, чтобы они не попадали в ненужные руки», – считает Клименко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Валерий Киселев сообщил, что открывший стрельбу и устроивший взрыв в политехническом колледже в Керчи студент увлекался созданием взрывных устройств. «Нам уже известно, что он работал со взрывными какими-то средствами и хвастался среди своего окружения», – заявил Киселев.

По словам Киселева, взрывное устройство можно собрать можно по инструкции из интернета. «Почему он собрал такое взрывное устройство, причина простая – сегодня в интернете существует все... И, вместе с тем, это устройство собрать достаточно легко. Инструкция, к сожалению, сегодня существует», – посетовал он.

Во вторник во время взрыва и стрельбы в керченском колледже погибли 20 человек – 15 учащихся и пять сотрудников колледжа, 11 из них – несовершеннолетние. Министр здравоохранения рассказала о состоянии пострадавших.