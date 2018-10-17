Школы и техникумы собрались дополнительно обезопасить после трагедии в Керчи

После трагедии в Керчи в школах, техникумах и колледжах России в течение нескольких месяцев будут приняты дополнительные меры безопасности, заявил замминистра просвещения России Андрей Николаев.

«На разных площадках сейчас в правительстве обсуждаются различные меры, каким образом, по-настоящему, физически обезопасить детей и подростков… В течение нескольких месяцев какие-то решения на эту тему появятся», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, уже идет «большая проработка целой серии мероприятий» по повышению безопасности учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования.

В среду в колледже стал студент учебного заведения Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Погибли 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Дело уже переквалифицировано с «теракта» на «убийство».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.