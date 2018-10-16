В Ватикане не стали комментировать ситуацию вокруг украинской церкви

Председатель папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох не стал комментировать ситуацию вокруг объявленного Константинополем намерения предоставить автокефалию украинской церкви и последовавшего за этим шагом синода РПЦ.

«Кардинал Кох не комментирует», – ответили ТАСС на соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что Ватикан якобы не намерен поддерживать контакт с неканоническими церквями на Украине, которые признал Константинопольский патриарх Варфоломей.

Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Из-за решений Константинополя православие утратило единый координирующий центр.