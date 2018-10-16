На Кипре по иску ВТБ арестованы акции «Рив Гош» и «Дикой орхидеи»

Акции кипрских компаний, владеющих частью активов «Рив Гош» и «Дикой Орхидеи», арестовали по иску ВТБ о заговоре с целью обмана кредиторов.

«ВТБ арестовал акции Инны Мейер в компаниях, основными активами которых являются «Рив Гош» и «Дикая Орхидея», по иску о заговоре с целью обмана кредиторов, поданному ВТБ на Кипре», – сказали в пресс-службе банка, передает РИА «Новости».

СМИ называют Инну Мейер женой бизнес-партнера одного из владельцев ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера.

Отмечается, что арест был произведен по иску о заговоре с целью обмана кредиторов, поданному ВТБ на Кипре.

Интернет-ритейлер «Юлмарт» – торговая сеть, занимающаяся продажей техники, электроники и других непродовольственных товаров. Основными акционерами выступают Дмитрий Костыгин, Август Мейер и Михаил Васинкевич.