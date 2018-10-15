Белорусская церковь отказалась от евхаристического общения с Констанитинополем

Вслед за РПЦ отношения с Константинопольским патриархатом решила прервать и Белорусская православная церковь, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, решения Священного синода РПЦ, заседание которого прошло в Минске, «распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Белоруссию», передает «Интерфакс».

Ранее Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Решение принято после того, как Константинополь назвал «УПЦ КП» и Украинскую автокефальную церковь каноничными, снял анафему с их глав, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии к Московскому патриархату.

Митрополит Иларион говорил, что стамбульский синод вынуждает РПЦ разорвать единство с Константинополем.