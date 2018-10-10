Эксперт прокомментировал жесткие заявления военных Нидерландов в адрес России

«Это следствие манипуляции со стороны более опытных англосаксов политикой Нидерландов», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявления в Нидерландах о якобы провокациях России против британских и голландских военных на учениях НАТО.

«Вызывают изумление слова о том, что Россия провоцирует голландцев, пролетая или проплывая вблизи от их территории. Наши военные корабли и военные самолеты при выполнении заданий в международных водах и в международном воздушном пространстве строго соблюдают все необходимые правила безопасности», – отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Заявление Нидерландов о том, что они находятся в состоянии кибервойны с Россией, по словам эксперта, также «вызывает изумление». «Мы об этом не знали и узнали от министра обороны Нидерландов. Мы рассматривали их как дружественную нам страну, как торгово-экономического партнера. Очевидно, это рецидив той провокации, которая имела место зимой (тогда нидерландская пресса рассказывала, о том как местные спецслужбы засекли атаку российских хакеров)», – предположил эксперт. По его мнению, за этим стоят манипуляции политикой Нидерландов со стороны англосаксов.

«Очевидно, Нидерланды, находясь, по их мнению, в состоянии кибервойны с нами, провели такую информационную операцию, чтобы обвинить нас в том, что мы их провоцируем, но мы рассчитываем, что все-таки Нидерланды не впадут в тот маразм в который впал Лондон», – резюмировал он.

Напомним, глава управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри рассказал о провокациях России на учениях НАТО в Арктике. По его словам, российские военные корабли проявляли большую активность во время отработки морской пехотой Нидерландов упражнений в рамках программы по защите от баллистических ракет, а также подходили очень близко к кораблям НАТО, обозначая таким образом свое присутствие.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила о «состоянии кибервойны» с Россией и попытках Москвы оказать влияние «на ход политических дебатов» в Нидерландах.