Глава НАСА: Мы с русскими вместе можем больше, чем по отдельности

Директор НАСА Джим Брайденстайн оценил отношения России и США, а также прокомментировал аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ».

По его словам, он был потрясен высочайшим качеством работы огромной команды в момент аварии. Он высоко оценил действия Роскосмоса, отметив, что обе команды «работали бок о бок».

«Это было впечатляюще», – приводит его слова РИА «Новости».

Брайденстайн считает, что вместе народы России и США смогут добиться большего, чем по отдельности.

Брайденстайн выразил уверенность в том, что политические разногласия не помешают отношениям России и США в космосе «оставаться прочными».

Напомним, корабль «Союз МС-10» не смог выйти на орбиту после аварии ракеты-носителя. Экипаж корабля выжил.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах инцидента и анализировала перспективы российской космонавтики.