Россия уверенно обыграла Турцию в Лиге наций

Сборная России по футболу в матче Лиги наций одержала уверенную победу над турецкой командой.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. На 20-й минуте счет открыл защитник Роман Нойштедтер, сообщается на сайте УЕФА. Этот гол стал для 30-летнего игрока первым за сборную.

На 78-й минуте второй гол забил полузащитник Денис Черышев, голевую передачу отдал Александр Головин.

По итогам встречи Россия закрепила за собой первое место в группе B2 Лиги наций, набрав семь очков. Турция осталась на втором месте с тремя очками, последнее место занимает Швеция с одним баллом в активе.

В четверг сборная России сыграла вничью с командой Швеции в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги наций.