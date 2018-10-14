Во Львове в здании российского культурного центра открыли Дом украинского воина

Ко дню защитника Украины во Львове открыт Дом воина, он расположился в здании, где более 27 лет находился российский культурный центр, сообщили СМИ.

В Доме разместили часть жителя Львова, активиста майдана, участника операции ВСУ в Донбассе Владимира Правосудова. В заведении собираются открывать экспозиции, презентовать книги, фильмы и выставки о боевых действиях в Донбассе, передает УНИАН.

Напомним, в 2014 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене 23 Февраля, вместо него празднуется День защитников Украины. Его назначили на 14 октября, на день образования Украинской повстанческой армии*.