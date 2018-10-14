Порошенко назвал карателей и раскольников украинскими «брендами»

Президент Украины Петр Порошенко назвал три украинских «бренда», от которых, по его мнению, сильнее всего «корчит» Россию.

По его словам, в их число входят украинские вооруженные силы, нацгвардия и автокефальная церковь. Порошенко также заявил в Twitter, что из-за вопроса автокефалии глава российского государства Владимир Путин собрал Совбез, чтобы решить, «как защищать их пятую колонну внутри Украины».

Напомним, в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы в результате обстрела, который вели украинские силовики, в поселке Марьевка в Донбассе погибли мать и дочь.