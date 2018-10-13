Украинские силовики убили мать и дочь в Донбассе в канун православного праздника

В результате обстрела, который вели украинские силовики, в поселке Марьевка погибли мать и дочь, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Обстрел произошел в 17.45 мск «с направления Золотое». Стреляли из миномета калибра 120 мм, было выпущено восемь мин. Погибли женщина 1971 года рождения и ее дочь 2001 года рождения, передает «Луганский информационный центр».

Как сообщил Марочко, женщина получила «минно-взрывные травмы, осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов», ее дочь – «минно-взрывные травмы, открытая черепно-мозговая травма с повреждением головного мозга, осколочные рваные ранения обеих бедер с повреждение кровеносных сосудов».

В ЛНР установили, что «преступные приказы» отдал «военный преступник, командир 14 отдельной механизированной бригады Войченко». Стреляли «целенаправленно по жилому району в вечернее время выходного дня, когда люди находились в своих домах» в канун «большого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы», подчеркнули в Народной милиции.

ЛНР призвала «международные организации, в том числе Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Комитет по правам человека ООН, дать объективную оценку действиям украинской стороны, повлекшим за собой гибель мирных жителей».