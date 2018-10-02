Киев не намерен прекращать обстрелы гражданских объектов Донбасса

Представитель России на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что на заседании группы участники договорились о начале отвода вооруженных сил в Станице Луганской.

«На заседании контактной группы участники договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской с 5 октября», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, Киев не согласился с предложением, поддержанным ОБСЕ, Россией и представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР о запрете на обстрелы гражданских объектов в Донбассе.

«Украинская сторона не согласилась с предложением, поддержанным ОБСЕ, Россией, ДНР и ЛНР, о запрете на обстрелы гражданских объектов и запрете ведения разведовательно-диверсионной деятельности на территориях сторон конфликта», – отметил Грызлов.

Дипломат подчеркнул, что временный характер украинского закона о статусе Донбасса не соответствует «Минску-2».

«Ситуация тем тревожнее, что приближается срок окончания действия украинского закона об особом статусе. Мы обсуждали данный вопрос, и российская делегация вновь подчеркнула, что временный характер этого закона не соответствует минским договоренностям», – пояснил Грызлов.

По его мнению, Донбасс должен быть постоянно наделен особым статусом, согласно «Минску-2» и резолюции Совбеза ООН. «Только полное и последовательное выполнение минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса», – подчеркнул Грызлов.

Напомним, в Минске представители Украины, ОБСЕ и России подписали Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно документу, отвод войск должен производиться в районе трех населенных пунктов: в Луганской области – пгт Станица Луганская и город Золотое, в Донецкой области – село Петровское.