Федор Емельяненко победил в бою американца Соннена

Полуфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Чейлом Сонненом завершился победой российского бойца ММА.

Бой прошел в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Емельяненко одержал победу техническим нокаутом за несколько секунд до завершения первого раунда. В финале он встретится с Райаном Бейдером (США).

42-летний Емельяненко провел пять боев после возобновления карьеры в 2015 году. Всего за 17 лет участия в поединках он провел 44 боя (38 побед, пять поражений, один поединок был признан несостоявшимся).

Бой с Сонненом стал третьим для Емельяненко в Bellator.

41-летний Соннен провел 47-й бой в смешанных единоборствах (30 побед, 16 поражений, один бой завершился вничью).

Напомним, российский боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал американского бойца Роя Нельсона.