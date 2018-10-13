Китай выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с Россией

Китай готов укреплять стратегическое партнерство с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на полях Совета глав правительств ШОС в Душанбе.

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай готов укреплять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Россией, расширять сферы взаимодействия, содействовать интеграции интересов, чтобы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, передает РИА «Новости».

Премьер Госсовета КНР отметил, что «благодаря совместным усилиям двух сторон, российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует стремительное развитие».

«В условиях нынешней сложной и изменчивой международной обстановки Китай готов вместе с Россией вырабатывать новые идеи сотрудничества, шаг за шагом исследовать потенциал двустороннего взаимодействия, развивать энергетическое, научно-техническое и финансовое сотрудничество», – заявил премьер Госсовета КНР.

Медведев в свою очередь заявил, что «Россия готова вместе с Китаем защищать мультилатерализм, свободную торговлю, вносить общий вклад в стабильность, развитие и процветание во всем мире».

Российский премьер отметил, что деловое сотрудничество Москвы и Пекина демонстрирует устойчивое развитие, а объем двусторонней торговли по итогам года должен превысить 100 млрд долларов.

Напомним, в конце августа министр обороны России заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что США принуждают Китай к военному союзу с Россией.