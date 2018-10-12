Кадыров помирил Нурмагомедова с Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как помирил бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и певца Тимати.

«И Хабиба Нурмагомедова, и Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто», – написал Кадыров в своем Instagram.

По его словам, Тимати «охотно и с большим пониманием» принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать. Нурмагомедов, по утверждению Кадырова, не думал задеть достоинство Тимати, когда использовал крепкие выражения в своих постах.

Глава Чечни отметил, что Тимати «болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией».

«В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название – «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья», – подчеркнул Кадыров.

Ранее Кадыров на фоне конфликта Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова записал видеообращение к жителям Дагестана, попросив их «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».

Конфликт между Тимати и Нурмагомедовым начался после того, как Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах». Ранее в соцсетях появились угрозы.

После этого Нурмагомедов написал, что «невелика потеря», что вызвало недоумение у Крида и Тимати. В ответ Нурмагомедов написал гневный ответ «всяким петушарам». Тимати записал видеообращение и упрекнул бойца в двойной морали.