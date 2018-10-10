От России могут потребовать компенсацию за аварию «Союза»

Объединенные Арабские Эмираты и США могут потребовать от России компенсацию из-за невыполнения сроков контрактов по доставке астронавтов на МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Полет арабского астронавта сдвинется однозначно где-то на полгода. А в контракте прописаны другие сроки, значит, мы понесем какие-то потери. Не исключено, что с нас могут потребовать компенсацию за несоблюдение сроков», – сказал он, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Роскосмос не доставил американского астронавта, а США заплатили за его полет. «Мы потеряли корабль и ракету, не выполнив обязательство перед НАСА, значит, должны будем предоставить им новое место», – сообщил источник.

Он также отметил, что планировавшийся на осень 2019 года полет на МКС двух российских космонавтов-новичков придется отложить на 2020 год в связи с произошедшей аварией.

«На осень следующего года планировался экипаж с еще не летавшими космонавтами Тихоновым и Бабкиным. Теперь они не полетят, потому что полетят, скорее всего, эмиратский космонавт и, возможно, американский астронавт, а третье место займет опытный российский космонавт», – сказал источник.

При этом беспилотный «Союз МС-14», планируемый к старту в 2019 году, могут переоборудовать под пилотируемый запуск из-за произошедшей аварии.

10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, оба выжили.

По предварительным причинам, авария могла произойти из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.