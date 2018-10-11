В разбившемся в Чувашии автобусе оказались в основном женщины

Пассажирами микроавтобуса, который попал в крупное ДТП в Чувашии, в основном были ехавшие на заработки в Москву женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Детей среди пассажиров не было. Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки», – передает ТАСС слова представительницы полиции.

Она отметила, что гражданство пассажиров микроавтобуса уточняется.

Ранее сообщалось, что в Чувашии микроавтобус столкнулся с самосвалом. Сообщалось о 12 погибших и 10 пострадавших пассажирах.