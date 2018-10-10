В ДТП с участием автобуса в Чувашии погибли более 10 человек

Более 10 человек погибли в ДТП в Чувашии, где пассажирский автобус столкнулся с самосвалом, сообщают медицинские службы.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, погибли 12 человек, многие пострадали. На месте работают семь бригад скорой помощи.

Пресс-служба главы Чувашии сообщает, что погибли 11 человек, еще 19 пострадали, передает РИА «Новости».