Рогозин рассказал об аварии «Союза» плохую и хорошую новости

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что факт аварии на «Союз-ФГ» является плохой новостью, но хорошей новостью стала блестящая работы системы аварийного спасения (САС).

«Такого рода инцидент потребует самого тщательного расследования с выездом на предприятие. Авария произошла на ракете с высокой безаварийной статистикой. Это плохая новость. С другой стороны – блестяще сработала система аварийного спасения. Это хорошая новость», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, госкомиссия по расследованию причин инцидента приступила к работе. «Буду заслушивать первую оценку по телеметрии, которая развивалась», – подчеркнул глава Роскосмоса.

В четверг время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения. 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.