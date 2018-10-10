Избитый водитель оценил вероятность прощения Кокорина и Мамаева

Водитель ведущей Первого канала Виктор Соловчук в ходе телеэфира заявил, что не простит избивших его футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца», – сказал Соловчук, передает «Советский спорт».

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.

Во вторник вечером оба футболиста были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» взамен более мягкой статьи «Побои», дело по которой открывали изначально. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.