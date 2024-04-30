Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
МИД заявил о корректности опубликованной версии беседы Лаврова с Мухриддином
МИД заявил, что опубликовал корректную версию беседы Лаврова с главой МИД Таджикистана Мухриддином
Корректная версия телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином опубликована на сайте российского МИД.
Об этом заявил источник ТАСС, комментируя якобы различия в распространенных МИД России и МИД Таджикистана сообщениях для средств массовой информации.
«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров ходе телефонного разговора с главой МИД Сироджиддином Мухриддином, инициированного российской стороной, дал дополнительные разъяснения о мерах по профилактике терроризма в России.
В российском дипведомстве отметили, что министры были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики.