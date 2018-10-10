Убитая в Подмосковье следователь получала «предупреждение»

Несколько месяцев назад кто-то поджег автомобиль убитой в среду следователя по особо важным делам МВД в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей», – цитирует старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий РИА «Новости».

По ее словам, следствие рассматривает несколько версий преступления, в том числе связанную с профессиональной деятельностью убитой.

Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена в среду утром у своего дома в Красногорском районе Подмосковья.