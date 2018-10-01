В Кремле прокомментировали слухи о «настоящей личности» Боширова

Кремль не будет участвовать в дискуссии о прошлом Руслана Боширова, ведущейся на уровне СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации (в части слухов про Боширова). Би-би-си не может что-то подтвердить, Би-би-си может выдвинуть предположение или еще что-то. Поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», – цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что изначально Россия предлагала провести совместное расследование инцидента в Солсбери.

«Это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», – отметил он.

В пятницу Песков говорил, что Кремль считает невозможным вести дискуссию со СМИ о подозреваемых в отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тогда же экс-командир Анатолия Чепиги Александр Боржко прокомментировал данные о «настоящем» Руслане Боширове, которого Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери.

Британская газета The Times сообщала, что данные о личности второго подозреваемого в «отравлении» Сергея и Юлии Скрипалей будут обнародованы в ближайшие семь-десять дней.