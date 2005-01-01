Кремль отказался вести дискуссию со СМИ о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Кремль считает невозможным вести дискуссию со СМИ о подозреваемых в отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Кремлю «невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет (о личностях, подозреваемых в отравлении Скрипалей) со средствами массовой информации», передает ТАСС.

Он отметил, что для участия России в расследовании инцидента со Скрипалями отечественные спецслужбы должны иметь «официальные исходные материалы», которые «могут поступать только из компетентных источников».

Пресс-секретарь главы государства сообщил также, что данные о получении человеком по имени Анатолий Чепига госнаграды проверены, информации о таком награждении нет, передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос, может ли быть так, что человек награждается, но эта информация – тайная и поэтому такой информации у него нет, Песков ответил, что ему нечего добавить по данному вопросу.

«Еще раз – мы бы не хотели продолжать вот эти дискуссии беспочвенные», – добавил он.

Накануне Дмитрий Песков пообещал проверить, награждал ли Владимир Путин полковника Анатолия Чепигу.

Ранее в пятницу стало известно, что до 2017 года Сергей Скрипаль работал на разведслужбы четырех стран НАТО.

В то же время бывший командир Анатолия Чепиги Александр Боржко прокомментировал данные о «настоящем» Руслане Боширове, которого Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери.