Норвегия попыталась объяснить переброску спецназа Британии к границам России

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен попытался объяснить цель переброски спецназа Великобритании к границам России.

По словам главы военного ведомства Норвегии, намерение Великобритании перебросить в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев якобы соответствует долгосрочным планам Осло по развитию обороны и не означает «создания собственной военной базы для британцев на севере страны», передает ТАСС.

«На протяжении многих лет у нас было значительное количество британских солдат, которые проходили в Норвегии подготовку в условиях зимы, это число варьировалось от 600 до 1,1 тыс. В 2018 году оно было аномально низким, и теперь британцы хотят его отрегулировать», – заявил Бакке-Йенсен Норвежскому телеграфному бюро.

Министр обороны Норвегии утверждает, что в «долгосрочном плане» также заложено «повышение активности учений союзников», а также переброска частей «союзников» из военного лагеря Осегарден в другой северный район – Индре Трумс, где размещены норвежские части.

Напомним, о планах Великобритании перебросить в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев стало известно накануне.