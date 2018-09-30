Британия собралась перебросить спецназ на север Норвегии

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил о планах Великобритании перебросить в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут базироваться в Арктике наряду с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.

Согласно новой военной стратегии Великобритании в Арктике, морские пехотинцы и спецназовцы Соединенного Королевства, в распоряжении которых будут находиться бронемашины «Викинг» (BvS 10), будут базироваться на севере скандинавской страны на ротационной основе в течение следующих десяти лет, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Уильямсона, арктическая стратегия Соединенного Королевства предусматривает подледное патрулирование британскими субмаринами шельфовой зоны, а также отслеживание маршрутов передвижения российских подводных лодок противолодочными самолетами Boeing P-8 «Посейдон».

«Если мы хотим защитить наши интересы в том месте, которое фактически является нашим задним двором, то именно это нам и необходимо предпринимать», – заявил Уильямсон в интервью изданию The Sunday Telegraph.

По версии издания, новая оборонная стратегия Лондона якобы является ответом на повышение активности России в Арктике на фоне таяния многолетних льдов, а также на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты, которые находятся под ледяным покровом.

Напомним, в июне в Осло решили удвоить контингент военнослужащих США, дислоцированных в Норвегии, перебросив их к границы с Россией. Москва предупредила, что решение норвежских властей подрывает взаимное доверие.