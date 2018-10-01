Минобороны констатировало двукратное сокращение числа уклонистов

По итогам весенней призывной кампании число уклонившихся от призыва на военную службу россиян, по сравнению с весной 2016 года, сократилось более чем наполовину, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Бурдинский уточнил, что число уклонившихся от призыва на военную службу россиян, по сравнению с весной 2016 года, сократилось более чем на 53%.

В Минобороны отметили, что популярность военной службы в России растет, осенью ожидается увеличение числа призванных граждан до 27 лет, пребывающих в запасе, но не проходивших ранее военную службу по состоянию здоровья.

Бурдинский напомнил, что поправки в российское законодательство были внесены с учетом обращений самих граждан, оказавшихся в такой ситуации.

«Надеюсь, что после медицинского освидетельствования в случае признания их годными к службе в армии такие призывники пополнят ряды Вооруженных сил, получат все преимущества, которые даст им солдатская служба», – сказал Бурдинский в интервью «Российской газете».

Напомним, в апреле ВЦИОМ выяснил отношение россиян к уклонистам.