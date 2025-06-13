Спутниковая трансляция «Радио Свобода» была приостановлена

Tекст: Ольга Иванова

Руководство медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС; признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) сообщило о приостановке спутниковой трансляции своих программ. Причиной стало то, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) не продлило контракт со спутниковым сервисом, который обеспечивал круглосуточное вещание русской службы на Eutelsat Hotbird 13G.

В настоящее время в Федеральном окружном суде Вашингтона продолжаются слушания по делу о финансировании медиакорпорации. По данным ТАСС, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» добивается от USAGM перечисления около 62 млн долларов, выделенных ей Конгрессом США.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение деятельности американского Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курировавшего деятельность «Радио Свобода*».

После этого USAGM направило письмо о прекращении финансирования, и Евросоюз начал рассматривать возможность взять поддержку медиакорпорации на себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о прекращении государственного финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS из-за предвзятой подачи новостей.