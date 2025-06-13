  • Новость часаМИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
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    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    При ударе Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    26 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 12:28 • Новости дня

    Спутниковая трансляция «Радио Свобода» была приостановлена

    Tекст: Ольга Иванова

    Спутниковое вещание русской службы «Радио Свобода*» (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) остановлено из-за непродления контракта с оператором спутника Eutelsat Hotbird 13G.

    Руководство медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС; признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) сообщило о приостановке спутниковой трансляции своих программ. Причиной стало то, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) не продлило контракт со спутниковым сервисом, который обеспечивал круглосуточное вещание русской службы на Eutelsat Hotbird 13G.

    В настоящее время в Федеральном окружном суде Вашингтона продолжаются слушания по делу о финансировании медиакорпорации. По данным ТАСС, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» добивается от USAGM перечисления около 62 млн долларов, выделенных ей Конгрессом США.

    До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение деятельности американского Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курировавшего деятельность «Радио Свобода*».

    После этого USAGM направило письмо о прекращении финансирования, и Евросоюз начал рассматривать возможность взять поддержку медиакорпорации на себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о прекращении государственного финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS из-за предвзятой подачи новостей.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    12 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Появились кадры крушения Air India сразу после взлета

    Опубликовано полное видео авиакатастрофы в Индии

    Появились кадры крушения Air India сразу после взлета
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В сети опубликовали запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета из индийского аэропорта.

    Полное видео катастрофы с Boeing 787 Dreamliner появилось в сети. На кадрах видно, как лайнер теряет высоту практически сразу после взлета, а затем сталкивается с землей, где происходит взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Air India упал на общежитие для врачей рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии.

    Полиция обнаружила 204 тела на месте трагедии.

    Один человек остался в живых после катастрофы.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Индии в связи с произошедшим.

    Комментарии (17)
    12 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

    Путин рассказал о предстоящей встрече с участником специальной военной операции, который исполнил его личный приказ, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы государства, полгода назад во время телефонного разговора он спросил у бойца, состоит ли тот в браке. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал военному жениться.

    Президент отметил, что сегодня встретится в Кремле с этим бойцом и его избранницей. Путин добавил: «Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием».

    Встреча проходит в рамках образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации на Украине под названием «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России во время встречи в Кремле.

    Комментарии (9)
    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    12 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России

    Захарова: Сибигу должны огорчить рефрижераторы с украинцами, а не поздравления с Днем России

    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за недовольство поздравлениями с Днем России, напомнив о печальной ситуации с телами украинских военных.

    Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, в своем Telegram-канале. Сибига заявлял, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.

    По ее мнению, нормальным было бы огорчаться из-за того, что Владимир Зеленский не позволяют забирать тела погибших украинских военных для достойного погребения. Она добавила: «Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением – все описал».

    Таким образом Захарова раскритиковала реакцию украинского дипломата, противопоставив ее человеческому отношению к трагическим событиям на Украине.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это поздравление «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

    Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.

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    12 июня 2025, 14:30 • Новости дня
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Наполеон, ни Гитлер не смогли победить Россию, и современным противникам из НАТО также этого не удастся, заявил Герой Труда, заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрий Диков.

    Он отметил, что страна успешно преодолела трудные времена благодаря усилиям президента Владимира Путина и в настоящее время уверенно движется по пути развития, передает РИА «Новости».

    Диков заявил, что враги России вновь собираются в стаю, рассчитывая на легкую добычу, однако их ожидает поражение. «Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит», – сказал он.

    Путин в День России в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда. В ходе церемонии глава государства отметил, что Диков посвятил свою жизнь укреплению ядерного щита страны и под его руководством создано множество образцов техники, важных для российской безопасности.

    Накануне президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

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    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

    Комментарии (15)
    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

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    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    12 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Губернатор Флориды дал жителям право сбивать протестующих

    Newsweek: Жители Флориды получили право сбивать протестующих автомобилями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих, если те угрожают их безопасности.

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что флоридцы имеют право сбивать протестующих своими автомобилями, если им необходимо «спасаться бегством ради собственной безопасности», передает Newsweek.

    В интервью The Rubin Report Десантис сказал: «У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц и толпа подходит и окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право спасаться бегством ради собственной безопасности. И поэтому, если вы уезжаете и сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они посягают на вас».

    Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительной канцелярии губернатора Флориды, заявила Newsweek: «Во Флориде насилие не допускается, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал решение президента Дональда Трампа направить Национальную гвардию на подавление протестов, связанных с рейдами ICE.

    Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату для предотвращения беспорядков и ущерба.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.

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    12 июня 2025, 17:29 • Новости дня
    Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину

    Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.

    Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

    «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.

    Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.

    Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    13 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»

    Глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара

    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака, пишет Ynet.

    «После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», – приводит слова министра обороны Израиля портал Ynet.

    Глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявил, что «немедленно объявляет особое положение на территории страны, призвав тыл активировать по стране особое положение, а население оставаться в защищенных зонах.

    По информации телеканала Al Jazeera, превентивный удар был нанесен по десяткам военных целей в различных районах Ирана, заявил представитель израильской армии.

    Израиль пытается устранить высокопоставленных чиновников в Тегеране. В аэропорту имама Хомейни в Тегеране все авиарейсы приостановлены», – сказано в Telegram-канале Al Jazeera.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.

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    12 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение у аэропорта Ахмедабад на западе Индии в четверг, упал на общежитие.

    По словам офицера местной полиции, воздушное судно упало прямо на здание общежития, где проживали врачи, передает ТАСС.

    «По предварительной информации, самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей», – заявил представитель правоохранительных органов.

    Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия в течение нескольких минут после катастрофы, добавил он.

    Напомним, в четверг в индийском жилом районе у аэропорта Ахмедабад на западе страны потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека.

    Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне авиакатастрофы в Индии.

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    13 июня 2025, 01:06 • Новости дня
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поездка президента Сербии Александра Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

    По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.

    «Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, –  попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.

    Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».

    Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.

    Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Комментарии (3)
    12 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко

    Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно

    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
    @ победаипамять.рф

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение о посмертном присвоении звания Героя России командиру роты Алексею Ищенко, отличившемуся в боях за Днепр летом 2022 года.

    Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.

    С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

    Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.

    В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.

    Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».

    Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

    Комментарии (14)
    13 июня 2025, 06:32 • Новости дня
    После удара Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба

    Tasnim: Главком КСИР Салами и командир главным штабом Рашид погибли в Иране

    После удара Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном, передает агентство Tasnim.

    «Сегодня, в пятницу, на рассвете сионистский режим атаковал Тегеран и некоторые районы страны. Во время этого нападения принял мученическую смерть генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), – сказано в сообщении агентства.

    Там добавили, что генерал-майор Голам Али Рашид, командующий центральным штабом, и его сын также погибли во время атаки Израиля на Тегеран. Это же подтвердил Telegram-канал КСИР.

    По данным агентства Reuters, израильские удары по Ирану, вероятно, убили членов иранского генерального штаба, включая начальника генштаба и нескольких ведущих ученых-атомщиков, заявил представитель израильского министерства обороны.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Администрация американского президента Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.


    Комментарии (28)
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    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Зеленский выдал старые планы ввода войск НАТО на Украину

    Разгорающийся конфликт между Украиной и Венгрией вызвал неожиданные признания главы киевского режима. Зеленский утверждает, что еще до начала СВО у Венгрии были планы ввода войск на украинскую территорию. Насколько достоверны подобные утверждения и зачем это Венгрии? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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