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Трамп распорядился прекратить финансирование NPR и PBS за предвзятость
Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования радиостанции NPR и телеканала PBS
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает прекращение государственного финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS по причине предвзятой подачи новостей.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении государственного финансирования национальной радиосети NPR и службы общественного телевещания PBS, передает РИА «Новости». Решение обосновано «предвзятой подачей новостей» этими СМИ, о чём говорится в сообщении на сайте Белого дома.
В тексте указа Трамп заявил: «Не имеет значения, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий». В связи с этим он поручил совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и федеральным ведомствам прекратить любое финансирование NPR и PBS.
В конце марта Трамп уже призывал конгресс немедленно лишить данные организации финансирования, обвинив их в предвзятости. В апреле газета The New York Times писала, что речь идёт о лишении финансирования на сумму 1,1 млрд долларов, что составляет лишь небольшую часть их бюджетов, поскольку основное финансирование NPR и PBS получают за счет спонсорских выплат и пожертвований.
Указ также предписывает анализировать все действующие финансовые соглашения с NPR и PBS на предмет их соответствия новым требованиям. Кроме того, министру здравоохранения и социальных служб поручено проверить, соблюдают ли эти организации нормы недискриминации при трудоустройстве.
Ранее Трамп уже подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников ряда американских ведомств для борьбы с бюрократией, предусматривающий минимизацию деятельности государственных организаций согласно требованиям законодательства.
Рвнее власти США прекратили финансирование медиаплатформы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признаны в России иноагентами) , после чего руководство радиостанции подало иск против агентства США по глобальным медиа для восстановления поддержки. Кроме того сотрудники «Голоса Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом) обратились в суд с обвинениями в незаконном закрытии СМИ.