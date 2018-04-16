Россияне высказали отношение к уклонению от призыва

Более трети россиян (35%) с осуждением относятся к тем, кто уклоняется от службы в российской армии по призыву, свидетельствуют данные опроса, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«К юношам, уклоняющимся от службы в армии, россияне относятся скорее с осуждением (35%) и непониманием (21%), чем с одобрением (5%) и пониманием (24%)», – передает ТАСС данные исследования.

При этом осуждающих больше среди респондентов в возрасте 60 лет и старше (46%), а разделяющих чувства уклонистов оказалосьбольше среди москвичей и петербуржцев (35%) и молодежи от 18 до 24 лет (27%). При этом 11% респондентов с безразличием относятся к возможным уклонениям от службы в армии.

По данным социологов, 68% опрошенных согласились с тем, что нынешний порядок призыва на службу, когда представители военкомата лично вручают повестку для явки на призывную комиссию, не влияет на число уклонистов, не согласны с такой точкой зрения 16%, еще столько же затруднились ответить.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-8 апреля 2018 г., объем выборки – 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

Напомним, 3 апреля 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.