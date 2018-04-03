Госдума одобрила повестки в армию в виде заказных писем

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.

Согласно документу, сохраняется способ вручения повесток «под роспись», сообщает «Ведомости». Вместе с тем вводится новый способ вручения повесток, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.

Отправленную по почте повестку можно считать врученной, если ее получил не только призывник, но и достигший совершеннолетия член его семьи либо его уполномоченный представитель. В уведомлении должна присутствовать отметка почты о доставке заказного письма. Повестку также могут вручить по месту работы призывника его сослуживцами, ответственными за «военно-учетную работу» в организации.

Неявку без уважительных причин по повестке либо отказ от получения повестки депутаты Госдумы предлагают считать уклонением от службы.

Автор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что сейчас в России порядка 164 тыс. уклонистов. По его словам, россияне уже давно получают заказные письма в виде налоговых уведомлений или судебных извещений. «Там уже давно в качестве оповещения граждан используют заказные письма», – сказал он.

В мае 2017 года на рассмотрение Госдумы был внесен проект закона, позволяющий оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность посредством сообщения на электронный адрес, указанный в документах воинского учета.