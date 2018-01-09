Трамп оценил свои шансы против Опры Уинфри на выборах

На встрече с конгрессменами президент США Дональд Трамп заявил о готовности победить телеведущую Опру Уинфри, если она будет участвовать в президентских выборах 2020 года, пишет The Hill.

«Да, я обойду Опру на выборах. Опра – это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах», – цитирует Трампа «Интерфакс».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Также он заявил, что команда Трмпа готова «ответить на любой вызов, который кто-либо – Опра Уинфри или кто-то еще – бросит... на следующих выборах».

В воскресенье Опра Уинфри на вручении премии «Золотой Глобус» выступила с речью о расовом и гендерном неравенстве, после которой в соцсетях стали призывать к выдвижению телеведущей в президенты.