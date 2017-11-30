Украинских рабочих в Польше заставили носить желто-голубую форму

Омбудсмен по гражданским правам человека в Польше Адам Боднар просит местную инспекцию труда проверить предприятие Lindab под Варшавой, где работников из Украины принудили носить желто-голубую форму, чей цвет напоминает палитру национального флага страны.

«Уполномоченный по гражданским правам автоматически инициировал рассмотрение этого дела. Спикер обратится к окружному инспектору труда в Варшаве о проведении соответствующей проверки. Ее результаты будут основанием для анализа этого дела и возможных дальнейших действий уполномоченного», – цитирует «Укринформ» сообщение представителя гражданских прав Польши.

Директор подразделения по трудовому праву и социальной защите в офисе польского омбудсмена Леслав Новацкий заявил, что Боднар обратится в инспекцию труда Польши для проверки фирмы Lindab, поскольку требования к украинцам «могут иметь дискриминационный характер», передает «Европейская правда».

Ранее стало известно, что рабочих из Украины заставили носить одежду в желто-голубых цветах, несмотря на то, что сотрудники фирмы надевают униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором работают. Руководитель предприятия Михал Вроблевский объяснял, что таким образом он «помечал» сотрудников, не говорящих по-польски.

Напомним, в сентябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах правительства Польши ввести специальные сборы на трудоустройство гастарбайтеров. В первую очередь налог касался рабочих из Украины.