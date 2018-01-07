ЦИК принял документы на выдвижение в президенты России от «президента СССР»

Центризбирком России принял документы на выдвижение на выборы президента России от самовыдвиженца Тристана Присягина, провозгласившего себя в интернете «президентом СССР», сообщили в пресс-службе федерального госоргана.

Присягин подал необходимый пакет документов для выдвижения в президенты России в последний день, когда кандидаты, решившие в порядке самовыдвижения баллотироваться на высший государственный пост страны, могут подать данные в ЦИК, передает РИА «Новости».

Тем временем глава ЦИК России Элла Памфилова в последний день приема документов от самовыдвиженцев рассказала, что среди подающих документы для выдвижения на президентских выборах есть и претенденты «с чудинкой».

Так, по ее словам, один из самовыдвиженцев заявил, что непременно должен сдать документы ровно в 22.22.

По ее данным, к настоящему моменту ЦИК получил уведомления о желании участвовать в выборах президента России от 67 претендентов: 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев.

В воскресенье, 7 января ЦИК будет до полуночи открыт для приема документов по выдвижению от кандидатов, желающих участвовать в предстоящих выборах президента в порядке самовыдвижения. При этом документы у кандидатов от партий ЦИК будет принимать до 12 января включительно.

Напомним, в субботу документы для выдвижения на выборы президента подала в ЦИК руководитель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.