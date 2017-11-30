Волынец сдала в ЦИК документы для участия в выборах президента

Руководитель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец подала в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента.

«Да, сегодня документы приняли», – сказала Волынец ТАСС.

В пресс-службе ЦИК подтвердили эту информацию.

Волынец, выдвинутая партией «Народ против коррупции», объявила о намерении баллотироваться в президенты в середине ноября. Она сообщила, что будет выдвигаться под лозунгом «Если вам не все равно».

В пятницу она приходила в Центризбирком с пакетом документов, однако ее не приняли и попросили прийти 6 января.

Самовыдвиженцы могут подавать документы для выдвижения до 7 января включительно, кандидаты от партий - до 12 января. Этап подачи документов для регистрации и подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 31 января.