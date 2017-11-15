ЦИК отказался принять у Волынец документы для выдвижения в президенты

Центральная избирательная комиссия России в пятницу не приняла у общественного деятеля Ирины Волынец документы для выдвижения на президентские выборы, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Документы не приняты», – сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Волынец, возглавляющая движение «Национальный родительский комитет», сообщала, что подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты от партии «Народ против коррупции».

Ирина Волынец объявила о намерении баллотироваться в президенты в середине ноября. Она сообщила, что будет выдвигаться под лозунгом «Если вам не все равно».

Самовыдвиженцы могут подавать документы для выдвижения до 7 января включительно, кандидаты от партий – до 12 января. 31 января завершается этап подачи документов для регистрации и подписей избирателей в поддержку кандидатов.

Тем временем в пятницу в нескольких районах столицы открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в нашей стране 18 марта.

Напомним, количество зарегистрированных ЦИКом претендентов на должность главы государства составляет 64 человека.