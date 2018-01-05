В Москве открылись пункты сбора подписей в поддержку Путина

В нескольких районах столицы открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в нашей стране 18 марта, сообщил руководитель московского штаба движения «Волонтеры Победы» Владислав Марцаленко.

«Точки сбора подписей начали открываться в разных районах Москвы», – сообщил Марцаленко ТАСС.

Самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект страны должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан.

Ранее в пятницу региональный координатор «Волонтеров Победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага рассказала о том, что первые пункты сбора подписей в России открылись в Хабаровске.

27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. На следующий день Центризбирком постановил разрешить Путину официально начать свою кампанию и сбор подписей, также ЦИК зарегистрировал группу, поддержавшую самовыдвижение действующего главы государства.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Напомним, количество зарегистрированных ЦИКом претендентов на должность главы государства составляет 64 человека. В частности, 2 января ЦИК зарегистрировал представителей Эльвиры Агурбаш, Станислава Полищука и Владимира Михайлова.

26 декабря ЦИК сообщил, что рассмотрел документы Ксении Собчак, выдвинутой партией «Гражданская инициатива», и разрешил ей открыть счет для формирования избирательного фонда.