Волонтеры начали собирать подписи в поддержку выдвижения Путина в президенты

Волонтеры приступили к сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, сообщила региональный координатор движения «Волонтеры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

Она рассказала, что подписи начали собирать в «НК Сити» и ТЦ «Южный парк» в Хабаровске. Хабаровский край стал первым регионом, где волонтеры начали собирать подписи в поддержку Путина, передает РИА «Новости».

Кроме того, в пятницу начнется сбор подписей в Москве и Московской области, Севастополе и Крыму, Чечне, Башкирии, Северной Осетии, Ленинградской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях.