ЦИК разрешил Путину начать избирательную кампанию

Центризбирком постановил разрешить президенту Владимиру Путину официально начать свою кампанию и сбор подписей, также ЦИК зарегистрировал группу, поддержавшую самовыдвижение главы государства.

Помимо этого ЦИК дал Путину разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, передает РИА «Новости».

В среду Путин представил в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года.

Во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

Не выдвигать своих кандидатов и поддержать кандидатуру Путина решили «Гражданская платформа», «Зеленые», «Патриоты России» и «Справедливая Россия».