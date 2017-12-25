«Гражданская платформа» решила поддержать кандидатуру Путина на выборах

Партия «Гражданская платформа» на съезде в понедельник приняла решение о поддержке кандидатуры президента Владимира Путина на выборах главы государства в марте.

«Гражданская платформа» стала не первой партией, выступившей в поддержку Путина. Ранее о своей поддержке главы государства заявили «Единая Россия» и «Справедливая Россия», передает ТАСС.

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.

По закону для регистрации на выборах президента самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.